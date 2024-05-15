Почему иностранцы бегут с эстонского рынка недвижимости?

Один иностранный инвестор, пожелавший остаться анонимным, работает в Эстонии уже 20 лет. Он рассказал, что выставил на продажу свои квартиры в Таллинне. Выгодной сделки он ждать не станет: он купил недвижимость так давно, что финансовая выгода будет значительной в любом случае. Его удивляет, что в реальности цены на недвижимость в Эстонии не падают, как это происходит в других странах Европы. Перспектив в Эстонии он якобы больше не видит: одно дело - страх перед близостью России, другое - действия нынешнего правительства. Неопределенность слишком велика, и в мире есть и другие страны, где можно найти применение деньгам.