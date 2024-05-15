Видео Права на управление грузовиком: по закону можно получить с 18 лет, реально - с 21 года. Почему?

Юрис Тетерис, руководитель отдела квалификации Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), пояснил, что права такой категории можно получить с 21 года, но при этом законодательство как Евросоюза, так и Латвии предусматривает возможность их получения уже по достижении 18-летнего возраста. Однако есть один важный нюанс.

"Чтобы молодой человек [в возрасте 18 лет] получил эти права, он должен пройти очень обширный курс обучения, в общей сложности 280 часов. Он в основном ориентирован на профессионально-техническое образование. Такой курс обучения очень дорогой, и вероятность того, что люди будут платить за него из своего кармана, мала. Поэтому у нас в Латвии сложилась ситуация, когда в профессионально-технической системе вообще не обучают водителей", - сказал Тетерис.

Автошколы предлагают курс обучения для получения водительских прав категорий C и CE и имеют необходимые грузовые автомобили для обучения вождению, но обязательный курс обучения для тех, кто достиг возраста 21 года, и тех, кому 18, 19 или 20 лет, отличается.

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