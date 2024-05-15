В Латвии открывается официальный купальный сезон

Купальный сезон продлится до 15 сентября.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает купающихся помнить как о своей безопасности, так и о безопасности окружающих.

В прошлом году во время купального сезона VUGD извлекла из водоемов 50 тел погибших людей, а за весь год - 116.

В этом году служба уже принимала участие в извлечении 20 тел погибших из воды.

Купаться? А как там с погодой?

В конце этой недели температура воздуха в Латвии поднимется до +20...+25 градусов, на несколько градусов прохладнее будет на побережье, прогнозируют синоптики.

Облачность ожидается преимущественно незначительная, больше облаков может собраться в воскресенье. Местами возможны кратковременные дожди и грозы, вероятность осадков более высока в субботу днем в Курземе и Земгале, в воскресенье - и в других местах страны.

Будет дуть ветер переменного направления от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха в пятницу, субботу и воскресенье составит +20...+25 градусов, на побережье местами не превысит +15...+19 градусов, а по ночам столбики термометров будут опускаться до +6...+13 градусов.

На следующей неделе возможно понижение температуры, в отдельные ночи могут вернуться небольшие заморозки.

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