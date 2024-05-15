В мусорном контейнере в Вентспилсе обнаружено тело новорожденного. Полиция просит помощи

Утром 12 мая полиция получила информацию о том, что в мусорном контейнере на парковке на улице Бангу, 61, в Вентспилсе найдено, вероятно, тело новорожденного недоношенного ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Представители правоохранительных органов просят отозваться жителей, обладающих информацией о женщинах, которые были беременны, но сейчас не имеют на попечении ребенка. Любая информация полезна для расследования и будет проверена. Полиция гарантирует анонимность.

Полиция также обращается к жителям, находившимся на стоянке в ночь на 12 мая, которые могут предоставить полезную информацию о транспортных средствах или лицах, находившихся на парковке или прилегающей территории, а также к автовладельцам, транспортные средства которых оборудованы видеорегистратором. Жителей призывают обратиться в полицию, позвонив по номеру 110 или отправив информацию и видеоматериалы на электронную почту kanc@kurzeme.vp.gov.lv.

Как сообщалось ранее, 7 марта полиция получила информацию о том, что на сортировочном пункте мусорного полигона в Гробиньской волости Южнокурземского края обнаружено тело новорожденной девочки.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело о "преступлении против здоровья" и назначила экспертизу для установления причины смерти новорожденной.

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