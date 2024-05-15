Сборная Латвии потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею, крупно уступив национальной команде Германии.
Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Германии со счётом 8:1 (2:0, 5:1, 1:0).
Первый период прошёл при постоянных атаках сборной Германии, которая больше контролировала шайбу и навязывала свою игру. Счёт в матче на 6-й минуте открыл Доминик Кахун, который первым оказался на отскоке и со второй попытки поразил ворота Кристерса Гудлевскиса.
В конце первого периода удаление заработал Родриго Аболс, и немцам потребовалось всего 19 секунд, чтобы реализовать численное большинство - индивидуальное мастерство продемонстрировал Кай Виссманн, который совершил рейд от центра площадки, обыграв по пути двух латвийских игроков.
Второй период сборной Латвии не удался. Немцам потребовалось всего 48 секунд, чтобы сделать счёт 3:0 - быструю контратаку немецкой сборной точным броском завершил Леонард Пфёдерль.
Затем в воротах сборной Латвии произошла замена - вместо Гудлевскиса на льду появился Элвис Мерзликин. Несмотря на это, немцы до перерыва ещё четыре раза поразили ворота сборной Латвии - авторами голов стали Паркер Туоми, Марк Михаэлис и Джон-Джейсон Петерка, который оформил дубль.
Когда до конца второго периода оставалось меньше минуты, сборной Латвии удалось размочить счёт. Мартиньш Комулс после передачи Мартиньша Дзиеркалса забил свой первый гол за национальную сборную.
В заключительном игровом отрезке немцы значительно снизили скорости, но без гола своих болельщиков они не оставили - на 5-й минуте Мерзликин попытался выбросить шайбу подальше от своих ворот, но она оказалась за спиной вратаря, где уже караулил Нико Штурм.
В воротах Филиппа Грубауэра также побывала шайба, которую забросил Эдуард Тралмакс, но немцы запросили видеоповтор и арбитры отменили взятие ворот из-за положения вне игры. Таким образом, сборная Латвии потерпела первое поражение на мировом первенстве в Чехии.
В следующем матче сборная Латвии сыграет с командой Швеции. Игра состоится 18 мая в 13:20. Германия днём ранее выйдет на лёд против сборной Казахстана.
Чехия - Дания
В параллельном матче сборная Чехии в результативном матче обыграла национальную команду Дании - 7:4 (1:1, 2:1, 4:2).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Якуб Флек, Лукаш Седлак, Томаш Кундратек, Доминик Кубалик, Матей Странски и Ондржей Палат. За сборную Дании отличились Кристиан Вайсе Матиасен, Патрик Русселль, Оскар Мёльгор и Матиас Фром.
Чехи возглавили турнирную таблицу группы "А", набрав 9 очков. Датчане находятся на шестой строчке (3 очка).
В матче четвёртого тура Чехия сыграет с командой Австрии, а сборная Дании встретится с Великобританией. Обе игры состоятся в пятницу, 17 мая.
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