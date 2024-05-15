Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Германии со счётом 8:1 (2:0, 5:1, 1:0).

Первый период прошёл при постоянных атаках сборной Германии, которая больше контролировала шайбу и навязывала свою игру. Счёт в матче на 6-й минуте открыл Доминик Кахун, который первым оказался на отскоке и со второй попытки поразил ворота Кристерса Гудлевскиса.

В конце первого периода удаление заработал Родриго Аболс, и немцам потребовалось всего 19 секунд, чтобы реализовать численное большинство - индивидуальное мастерство продемонстрировал Кай Виссманн, который совершил рейд от центра площадки, обыграв по пути двух латвийских игроков.

Второй период сборной Латвии не удался. Немцам потребовалось всего 48 секунд, чтобы сделать счёт 3:0 - быструю контратаку немецкой сборной точным броском завершил Леонард Пфёдерль.

Затем в воротах сборной Латвии произошла замена - вместо Гудлевскиса на льду появился Элвис Мерзликин. Несмотря на это, немцы до перерыва ещё четыре раза поразили ворота сборной Латвии - авторами голов стали Паркер Туоми, Марк Михаэлис и Джон-Джейсон Петерка, который оформил дубль.