Ср, 15.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Двое бельгийцев получили суровый штраф за раздевание у памятника Свободы

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Двое бельгийцев получили суровый штраф за раздевание у Памятника Свободы
Двое бельгийцев получили суровый штраф за раздевание у Памятника Свободы Фото: Rīgas Pašvaldības policija.

Поздно вечером в пятницу, 10 мая, сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя окрестности памятника Свободы, заметили возле него двух людей, которые частично сняли с себя штаны и трусы и позировали для своих друзей поблизости, которые фотографировали происходящее, сообщает Рижская муниципальная полиция.

Сотрудники правоохранительных органов подошли к нарушителям и потребовали прекратить неподобающее поведение.

Полицейские разъяснили мужчинам суть правонарушения и сообщили, что подобный поступок, демонстрирующий открытое неуважение к памятнику Свободы, является административно наказуемым правонарушением. Стражи порядка также велели мужчине с фотоаппаратом удалить ранее сделанные снимки.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija.

По указанию правоохранителей мужчина достал фотопленку из одноразового фотоаппарата и выбросил ее. Мужчины выразили сожаление о содеянном и извинились.

Оба нарушителя были оштрафованы на 1000 евро (каждый) за проявление открытого неуважения к памятнику Свободы в соответствии со статьей 9 Закона о памятнике Свободы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх