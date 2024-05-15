Двое бельгийцев получили суровый штраф за раздевание у памятника Свободы

Поздно вечером в пятницу, 10 мая, сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя окрестности памятника Свободы, заметили возле него двух людей, которые частично сняли с себя штаны и трусы и позировали для своих друзей поблизости, которые фотографировали происходящее, сообщает Рижская муниципальная полиция.
Сотрудники правоохранительных органов подошли к нарушителям и потребовали прекратить неподобающее поведение.
Полицейские разъяснили мужчинам суть правонарушения и сообщили, что подобный поступок, демонстрирующий открытое неуважение к памятнику Свободы, является административно наказуемым правонарушением. Стражи порядка также велели мужчине с фотоаппаратом удалить ранее сделанные снимки.
По указанию правоохранителей мужчина достал фотопленку из одноразового фотоаппарата и выбросил ее. Мужчины выразили сожаление о содеянном и извинились.
Оба нарушителя были оштрафованы на 1000 евро (каждый) за проявление открытого неуважения к памятнику Свободы в соответствии со статьей 9 Закона о памятнике Свободы.
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