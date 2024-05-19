За примерами, когда в Европарламент выбирали людей, в списках приоритетов которых любовь к Латвии находится значительно ниже теплых чувств к России, далеко ходить не надо. Против многолетнего европарламентария Татьяны Жданок начат уголовный процесс в связи с возможным сотрудничеством с российскими спецслужбами. А Андрей Мамыкин даже переехал в Россию, где в пропагандистских передачах оправдывает вторжение России в Украину и критикует Латвию.

Ни одному из этих двух представительство Латвии в Европарламенте уже не грозит, но не сомневайтесь ни секунды - в очереди ждут другие Жданоки и Мамыкины. И таких среди кандидатов в депутаты в ЕП действительно хватает.

На портале Delfi посмотрел прекрасную передачу Nākamais, lūdzu!, в которой приняли участие члены правления и лидеры избирателного списка партии "Суверенная власть" Юлия Степаненко и Любовь Швецова.

Обоих политиков, которые надеются на теплые европейские кресла, в свое время выкинули из партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Степаненко - за то, что, протестуя, покинула расширенное заседание правления партии, на котором обсуждалось отношение партии к войне в Украине и ее последствиях в Латвии. Швецова за то, чтобы Сейм не голосовал за наделение Украины статусом государства-кандидата в Евросоюз.

Если тебя выкидывают даже из партии, у руководство которой есть бизнес-интересы в России, и которая считает, что Латвии с этой страной не стоит разрывать все связи, это говорит о многом. Но по этой теме вообще даже философствовать не надо - обе дамы в передаче сами все четко объяснили.

На вопрос "Должна ли Украина победить в этой войне?" Швецова отметила, что победить должна дипломатия, а Степаненко считает, что Украина должна победить в ходе мирных переговоров. "Мы поддерживаем любое соглашение, которое остановит кровопролитие", - заявила Юлия.

Бац - дипломатия и мирные переговоры! Армия выродков из России оккупировала часть Украины и шлет туда умирать все новых солдат, чтобы оккупировать страну полностью.