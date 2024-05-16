Автобус с надписью "Москва" и объявление рейсов на русском: таллиннка возмущена происходящим на автовокзале

"Почему они думают, что русскоязычные в Эстонии не понимают элементарных слов по-эстонски? Номер перрона и название направления. Туристам же хватает и английского языка, как во всем мире", - считает она.

Также ее смутило, что на суперграфике, которая украшает подстанцию у входа в Таллиннский автовокзал, изображена старая модель автобуса ЗИС с надписью "Москва" на бампере. Граффити нарисовали уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.