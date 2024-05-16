"У меня нет слов, чтобы описать это". Жители Вентспилса - о найденном в мусоре теле новорожденного

Передача поговорила со встреченными неподалеку от места происшествия людьми.

"В Вентспилсе есть возможность оставить ребенка. Да, в больнице. Мне это показали, когда я там был", - рассказал Александр, который часто посещает этот тихий район.

"У меня нет слов, чтобы описать это ощущение... Я действительно чувствую себя нехорошо... Как человек смог такое сделать", - сказала Мария.

Проживающий недалеко от места происшествия Алдонис отметил, что эта стоянка - популярное место отдыха молодежи в ночные часы: "Может быть из города. Здесь тихое место, поэтому они могли выбрать это место".

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи в преступлением против жизни и здоровья. Будут проведены экспертизы, чтобы выяснить причины смерти младенца. В данный момент полиция может подтвердить только то, что ребенок родился недоношенным.

Представители правоохранительных органов просят отозваться жителей, обладающих информацией о женщинах, которые были беременны, но сейчас не имеют на попечении ребенка. Любая информация полезна для расследования и будет проверена. Полиция гарантирует анонимность.

Полиция также обращается к жителям, находившимся на стоянке в ночь на 12 мая, которые могут предоставить полезную информацию о транспортных средствах или лицах, находившихся на парковке или прилегающей территории, а также к автовладельцам, транспортные средства которых оборудованы видеорегистратором.

Жителей призывают обратиться в полицию, позвонив по номеру 110 или отправив информацию и видеоматериалы на электронную почту kanc@kurzeme.vp.gov.lv.

Полиция также призывает связаться с ней мать ребенка, анонимность гарантируется.

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