Ряд регионов России подвергся воздушным атакам

По заявлению ведомства, над территорией Крыма "были уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА". Что именно стало объектом атаки дронов, не уточняется. Тем временем в Telegram-канале "Крымский ветер" поздним вечером 15 мая появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлены кадры нового пожара на аэродроме Бельбек. Позже канал написал, что информацию о пожаре подтверждают данные спутниковой съемки, проанализированные мониторинговой группой "Крымского ветра". По словам источника канала, ракета попала в топливную цистерну.

Назначенный российскими властями "глава" Крыма Сергей Аксенов к моменту публикации не сообщал в Telegram подробности ночной атаки. Последнее сообщение "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева к 7.00 - перепост информации Минобороны РФ от позднего вечера 15 мая: "Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым".

Атаки БПЛА на Белгородскую область

По заявлению Минобороны РФ, над территорией Белгородской области в ночь на 16 мая "дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА".