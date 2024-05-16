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Ряд регионов России подвергся воздушным атакам

Deutsche Welle
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Последствия одной из атак БПЛА на Белгород (фото из архива)
Последствия одной из атак БПЛА на Белгород (фото из архива) Фото: Governor of Belgorod Region via REUTERS

Ряд регионов России, а именно: Белгородская, Брянская, Калужская и Тульская области, а также аннексированный Крым, в ночь на четверг, 16 мая, подверглись атакам украинских беспилотников. Об этом сообщает российское Минобороны в Telegram.

По заявлению ведомства, над территорией Крыма "были уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА". Что именно стало объектом атаки дронов, не уточняется. Тем временем в Telegram-канале "Крымский ветер" поздним вечером 15 мая появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлены кадры нового пожара на аэродроме Бельбек. Позже канал написал, что информацию о пожаре подтверждают данные спутниковой съемки, проанализированные мониторинговой группой "Крымского ветра". По словам источника канала, ракета попала в топливную цистерну.

Назначенный российскими властями "глава" Крыма Сергей Аксенов к моменту публикации не сообщал в Telegram подробности ночной атаки. Последнее сообщение "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева к 7.00 - перепост информации Минобороны РФ от позднего вечера 15 мая: "Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым".

Атаки БПЛА на Белгородскую область

По заявлению Минобороны РФ, над территорией Белгородской области в ночь на 16 мая "дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА".

Губернатор региона Вячеслав Гладков поздним вечером 15 мая написал, что два мужчины пострадали при обстреле ВСУ Шебекино из РСЗО: у одного из них - осколочное ранение левой кисти, у второго - осколочное ранение спины.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал поздним вечером 15 мая, что российские силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Почепским районом. "Пострадавших и разрушений нет", - говорится в его посте. О других атаках на регион к моменту публикации он не сообщил.

Калужская и Тульская области

"Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА", - написал в Telegram глава Калужской области Владислав Шапша утром 16 мая. "По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - отмечается в его посте.

В Тульской области, как передает министерство по региональной безопасности, в ночь на 16 мая были сбиты два беспилотника. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.

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