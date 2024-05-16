В Новосибирске по подозрению в производстве и реализации наркотиков в особо крупных размерах задержаны двое граждан Латвии, сообщает "РБК Новосибирск" со ссылкой на официального представителя ФСБ в регионе Ирину Зеброву.

По данным следствия, иностранцы арендовали гараж в Советском районе города и оборудовали в нем нарколабораторию. В ходе обыска было конфисковано более 10 килограммов наркотиков, более 1,2 тонны химических реагентов, а также устройства для производства запрещенных веществ.

"Более пяти килограммов мефедрона было конфисковано из тайника, который граждане Латвии оборудовали на территории леса", - сказала Зеброва.

На допросе граждане Латвии признались, что с конца 2023 года произвели более 40 килограммов синтетических наркотиков. Один из задержанных прибыл в Россию нелегально, второй - по туристической визе, отмечает ФСБ. Кроме того, задержаны два жителя Кемерова, которые планировали продавать мефедрон в своем регионе.

Начат уголовный процесс по факту незаконного производства наркотических веществ в крупном объеме. Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до 20 лет.

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