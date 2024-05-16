Видео Любимец зрителей "Евровидения" хвалит Дона

Baby Lasagna выразил свою похвалу во время интервью. Интервьюер спросила его: "Если бы вы были в жюри, кому бы вы дали эти 12 баллов?".

Артист сразу ответил: "Латвии!" - удивив интервьюера, которая снова переспросила: "За Латвию? Серьезно?". Baby Lasagna добавил, что песня ему очень понравилась. "Да, на мой взгляд, это была лучшая песня. Я считаю, что эта песня фантастическая", - сказал музыкант.

Донс в сторис своего Instagram поблагодарил артиста за добрые слова.

Победителем "Евровидения" в этом году стал представитель Швейцарии Nemo, получивший 591 балл (365 от жюри, 226 от зрителей). Второе место заняла Хорватия с 547 баллами (210 от жюри и 337 от зрителей), а третье место досталось Украине с 453 баллами (146 от жюри и 307 от зрителей).

Латвия заняла в финале 16-е место с 64 баллами (36 баллов присудило жюри, 28 баллов - зрители),

а наши соседи Литва и Эстония - 14-е и 20-е места соответственно, получив 90 и 37 очков.

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В этом году в финале за победу боролись 25 стран, включая все страны Балтии: Швеция, Украина, Германия, Люксембург, Израиль, Литва, Испания, Эстония, Ирландия, Латвия, Греция, Великобритания, Норвегия, Италия, Сербия, Финляндия, Португалия, Армения, Кипр, Швейцария, Словения, Хорватия, Грузия, Франция и Австрия.

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