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"Для иммигрантов мы все - latvians": организатор поэтических мероприятий Анастасия Ефремова

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Новым гостем программы RUS TVNET "Кто вам платит?" стала экс-журналист, поэт и организатор поэтических мероприятий Анастасия Ефремова, известная в поэтической среде как Ананастя. С ней мы обсудили отношение к Латвии со стороны иммигрантов, особенности жителей России и то, как новости влияют на психологическое здоровье.

Анастасия Ефремова

  • Ранее работала журналистом на портале Rus.Delfi.
  • Поэт, организатор поэтических мероприятий.
  • Шесть лет прожила в Санкт-Петербурге, вернулась в Ригу в марте 2022 года.

О журналистике и новостном фоне

Несколько месяцев назад Ефремова уволилась со своей журналистской работы, объяснив это выгоранием.

"Я работала в Rus.Delfi пять лет и ушла просто потому, что очень устала, выгорела. Я работодателя, всех коллег очень люблю, ничего плохого сказать не могу. Но просто я в какой-то момент поняла, что, если я каждое утро плачу от того, что мне не хочется переводить новости, то, наверное, мне не нужно переводить новости.

И у меня какой-то творческий кризис начался. Мне стало достаточно тяжело писать все, кроме стихов. Да и стихи, в принципе, тоже", - рассказывает она.

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