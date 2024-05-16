Восходящая звезда эстонской оборонной промышленности в своих разработках опирается на опыт Украины

За шесть лет существования компания DefSecIntel Solutions (DSI) добилась огромных успехов. Название DefSecIntel происходит от английских слов defence, security и intelligence (рус. "защита", "безопасность", "разведка" - прим. пер.), что объясняет специфику деятельности компании и то, почему о предприятии, несмотря на значительный рост оборота, слышно так мало.