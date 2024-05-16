Об эстонской оборонной промышленности много говорят, но высокотехнологичные оборонные предприятия действуют в стране уже сейчас. Одним из самых ярких примеров из их числа является компания DefSecIntel Solutions, чей прошлогодний оборот достиг 30,4 миллиона евро, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Восходящая звезда эстонской оборонной промышленности в своих разработках опирается на опыт Украины
Перевод: Ева Ойжинская
За шесть лет существования компания DefSecIntel Solutions (DSI) добилась огромных успехов. Название DefSecIntel происходит от английских слов defence, security и intelligence (рус. "защита", "безопасность", "разведка" - прим. пер.), что объясняет специфику деятельности компании и то, почему о предприятии, несмотря на значительный рост оборота, слышно так мало.