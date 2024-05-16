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Восходящая звезда эстонской оборонной промышленности в своих разработках опирается на опыт Украины

Сандер Сильм rus.postimees.ee
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Руководитель компании оборонной промышленности Defsecintel Solutions Яанус Тамм на фоне системы наблюдения Surveilspire.
Руководитель компании оборонной промышленности Defsecintel Solutions Яанус Тамм на фоне системы наблюдения Surveilspire. Фото: Mihkel Maripuu

Об эстонской оборонной промышленности много говорят, но высокотехнологичные оборонные предприятия действуют в стране уже сейчас. Одним из самых ярких примеров из их числа является компания DefSecIntel Solutions, чей прошлогодний оборот достиг 30,4 миллиона евро, пишет Rus.Postimees.

Перевод: Ева Ойжинская

За шесть лет существования компания DefSecIntel Solutions (DSI) добилась огромных успехов. Название DefSecIntel происходит от английских слов defence, security и intelligence (рус. "защита", "безопасность", "разведка" - прим. пер.), что объясняет специфику деятельности компании и то, почему о предприятии, несмотря на значительный рост оборота, слышно так мало.

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