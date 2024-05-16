В Эстонии пожилой водитель, насмерть сбивший малыша, остался безнаказанным из-за деменции

– Восьмимесячный ребенок погиб в результате аварии на дороге Арукюла, а его мать все еще восстанавливается после столкновения. Чему можно научиться из этого случая, чтобы подобное не повторилось в будущем?

– Больше обращайте внимания на окружающих людей и осмеливайтесь говорить им неприятные на первый взгляд вещи. Каждому сложно сказать своему близкому человеку, что тебе не следует водить машину. Точно так же, как проводилась кампания, призывавшая не позволять пьяному другу водить машину, я думаю, что также важно не позволять своему близкому человеку водить машину, если он больше не может с этим справляться. Этот вид ложного стыда за то, чтобы сказать что-то честно, может привести к очень серьезным последствиям.

Наши дорожные условия стали сумасшедшими, и мы должны делать все возможное, чтобы обеспечивать безопасность на дороге. Если посмотреть, кто отвечает за безопасность движения на дорогах Эстонии, то окажется, что никого ответственного за все сразу нет. Какая-то ответственность лежит на полиции, на Транспортном департаменте и на правительственной дорожной комиссии. Я веду к тому, что это общая ответственность и, в конечном счете, ответственность каждого за то, чтобы мы были в безопасности на дорогах.

Комментарий

Тайво Рози, руководитель группы службы производства Тартуского отделения полиции. Фото: Лыунаская префектура

Тайво Рози

Руководитель группы службы производства Тартуского отделения полиции

Эта история, начавшаяся чуть больше года назад перед заводом Salvest и закончившаяся конфискацией автомобиля полицией, является прекрасным примером несовершенства всей системы.

Как сотрудникам правоохранительных органов, так и как гражданам, нам хотелось бы надеяться, что такие люди не смогут проходить медицинское обследование, которое является основой для получения права на вождение в Эстонии. Однако по тем или иным причинам все же произошло дорожно-транспортное происшествие. По крайней мере, после такой аварии должен быть найден механизм, при помощи которого сеть поддержки пожилого водителя или медицинская система смогут вмешиваться и самостоятельно устранять опасность.

Полиции не предоставлено законное право автоматически конфисковывать транспортные средства у людей. Конфискация транспортного средства является одной из последних мер, которые можно предпринять и которую необходимо критически рассматривать.

Поскольку со стороны родственников виновника аварии в связи с автомобилем Volvo, ставшим причиной аварии, не последовало никакой реакции, в результате чего было бы исключено участие опасного водителя в дорожном движении, в Тартуском отделении полиции не было другого выхода, кроме как забрать автомобиль под свою ответственность во избежание новой опасной ситуации.

К сожалению, информирование полицией семейного врача, получение от него адекватной оценки и отстранение опасных водителей от участия в движении на основании этих данных – процесс нелогичный и непростой. Вся последовательность действий предполагает сотрудничество как минимум трех участвующих сторон, но у них нет общего понимания разделения ролей и сопутствующих обязанностей.

Успешные прецеденты пока скорее связаны с взаимопониманием и взаимной отзывчивостью между полицией, медицинскими работниками и служащими Департамента транспорта, но стоят, так сказать, на глиняных ногах в юридическом смысле.

Я считаю, что служба надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны не может взять на себя ведущую роль во всем процессе. Все-таки окончательное отстранение от участия в движении водителей с опасным для движения состоянием здоровья должно оставаться обязанностью сектора здравоохранения и Департамента транспорта, ответственного за выдачу водительских прав.

Осуществление надзора за дорожным движением является законной обязанностью полиции, и мы были бы очень рады временно убрать с дороги всех водителей, которых можно заподозрить в том, что они представляют опасность, но дальнейшие медицинские осмотры и окончательные решения не могут оставаться на усмотрение правоохранительных органов.

Решение подобных социальных вопросов не может и не должно быть заботой и задачей только государственных учреждений, поэтому воздействие на пожилого водителя через близких родственников, безусловно, является одним из возможных инструментов.

Полиция активно этим занимается, но такая практика может не дать желаемого результата. К сожалению, в Эстонии много людей, у которых нет поддержки и руководства со стороны близких людей. Даже если последнее существует, мы часто видим, что члены семьи не решаются на радикальные изменения из-за страха перед конфликтами.

По мнению полиции, наилучшей является ситуация, когда все участники осознают серьезность проблемы и находят единогласное решение. В то же время, с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения, мы не можем полагаться на всеобщее понимание, и нам все же нужны функционирующий механизм и инструменты для решительного вмешательства.