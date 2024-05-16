В Риге выступит австралийский музыкант Dub Fx

Бенджамин Dub Fx Стэнфорд - самый известный в мире уличный музыкант. Он не использует музыкальных инструментов, конструируя музыку только за счет своих голосовых связок, сэмплера и педалей эффектов.

Пробовать петь он начал еще в 14 лет, а в 18 он купил свои первые педали для эффектов, которые использовал с гитарой, так как считал, что они помогут улучшить звучание.

Выступления начались с улиц Италии и уже совсем скоро Бенджамин переезжает в Англию, где знакомые музыканты помогают юному рэперу найти себя. Там он и становится Dub Fx.

Два года спустя, в Бристоле кинорежиссер Бен Дауден, известный как BD, обнаружил Dub FX и снял его выступление, загрузив видео на YouTube. Эти видеоролики Love Someone и Flow стали вирусными, привлекая внимание организаторов концертов со всего мира.

С тех пор Dub FX выпустил шесть альбомов, продал более 250 000 копий, выступал на крупнейших фестивалях и набрал более 300 миллионов просмотров на YouTube - все это, не получив ни единого раза эфира на коммерческом радио или телевидении.

Dub Fx выступит в Риге в рамках международного тура с обновленной концертной программой, где исполнит свои лучшие работы, а также представит абсолютно новый материал.

Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

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