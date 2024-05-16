Во время военных учений в ДТП погиб латвийский солдат

На место происшествия немедленно прибыли скорая помощь, сотрудники Госполиции и военной полиции. По приказу командующего НВС учения были приостановлены.

В НВС начато специальное расследование несчастного случая и служебное расследование.

Более подробная информация об обстоятельствах и месте происшествия не предоставляется в интересах расследования НБС. Однако в вооруженных силах агентству LETA подтвердили, что несчастный случай произошел на месте проведения учений.

НВС выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам по службе погибшего солдата. Семья военнослужащего проинформирована о случившемся. НВС оказывают всю необходимую поддержку семье погибшего, включая психологическую.

Министр обороны Андрис Спрудс выразил соболезнования семье погибшего солдата.

Izsaku visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā Nacionālo bruņoto spēku karavīra ģimenei, tuviniekiem un draugiem.

Nacionālajos bruņotajos spēkos sākta nelaimes gadījuma speciālā izmeklēšana un dienesta izmeklēšana.

Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki sniegs visu… — Andris Spruds (@AndrisSpruds) May 16, 2024

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