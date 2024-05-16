Чт, 16.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Во время военных учений в ДТП погиб латвийский солдат

rus.tvnet.lv LETA
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Армия. Иллюстративное фото
Армия. Иллюстративное фото Фото: LEJNIEKS

Военнослужащий Национальных вооруженных сил (НВС) погиб в четверг, 16 мая, в результате дорожно-транспортного происшествия во время военных учений, сообщили агентству LЕТА в НВС.

На место происшествия немедленно прибыли скорая помощь, сотрудники Госполиции и военной полиции. По приказу командующего НВС учения были приостановлены.

В НВС начато специальное расследование несчастного случая и служебное расследование.

Более подробная информация об обстоятельствах и месте происшествия не предоставляется в интересах расследования НБС. Однако в вооруженных силах агентству LETA подтвердили, что несчастный случай произошел на месте проведения учений.

НВС выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам по службе погибшего солдата. Семья военнослужащего проинформирована о случившемся. НВС оказывают всю необходимую поддержку семье погибшего, включая психологическую.

Министр обороны Андрис Спрудс выразил соболезнования семье погибшего солдата.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх