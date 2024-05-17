Один из самых популярных аккаунтов назывался «Импортная еда от Наташи»: на него подписано более 300 тыс. пользователей. В числе прочего ведущая канала «Наташа» говорит примерно следующее: «Россия — это лучшая страна в мире. Грустно, что другие страны отворачиваются от России. Российские женщины хотят приехать в Китай». А затем начинает рекламировать российские сладости.

Для Ольги это было особенно оскорбительно, поскольку ее семья живет в Украине — и она всячески поддерживает свою страну, противостоящую полномасштабному вторжению российских войск.

Как такое стало возможным?

Говорящие по-китайски «клоны» Ольги начали появляться в 2023 году, вскоре после того, как украинка создала свой канал в YouTube (она обновляла его не очень часто). Примерно через месяц после появления канала ей начали писать различные люди, которые говорили, что увидели ее в китайских социальных сетях.

Когда Ольга решила выяснить, о чем идет речь, оказалось, что ее изображение, созданное при помощи ИИ, фигурирует в множестве роликов на платформе Xiaohongshu (с севернокитайского языка ее название переводится как «Маленькая красная книга», сайт часто называют китайским аналогом инстаграма), а также в Bilibili — аналоге YouTube.

«Таких аккаунтов оказалось очень много. На некоторых в биографии были российские флаги», — рассказывает Ольга. В общей сложности она обнаружила, что ее лицо используют 35 различных аккаунтов.