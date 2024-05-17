Атаки дронов в Крыму и Новороссийске; слышны взрывы

Назначенный оккупантами губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пятницу утром заявил, что военнослужащие с легким оружием отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Вскоре в городе частично пропало электрическое освещение, и Развожаев объяснил это частичным отключением оборудования на подстанции "Севастополь", на которую якобы упали обломки сбитых дронов.

Развожаев позже заявил, что Севастополь атакуют не только дроны, но и безэкипажные катера.

В Новороссийске жители услышали не менее 19 взрывов, и российские Telegram-каналы сообщили об атаке дронов на порт и нефтепродуктовую базу.

В порту Новороссийска прекратили электроснабжение, без электричества осталась и часть города.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже заявил о "неудачном нападении украинцев". Он сказал, что противовоздушная оборона России перехватила обломки более 10 дронов и обломки дронов привели к локальным возгораниям, пострадавших нет.

Российский портал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что дроны атаковали Новороссийский мазутный терминал и терминал компании "Транснефть".

Объекты оккупантов на Крымском полуострове подверглись атакам дронов уже третью ночь подряд.

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