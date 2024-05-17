Министр иностранных дел Браже вступила в Земессардзе

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Īpaša diena. Zemessardzes 13.kājnieku bataljonam papildinājums, zvērests dots. pic.twitter.com/jS85ORBZBo — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 16, 2024

"Особый день. Пополнение в 13-м пехотном батальоне Земессардзе, принесена присяга", - написала министр под фотографией, на которой она и еще семь женщин видны в форме Земессардзе.

Ранее в интервью СМИ Браже рассказала, что подала заявление о вступлении в ряды Земессардзе.

Согласно информации на сайте Земессардзе, в 13-м пехотном батальоне 1-й Рижской бригады, расположенной на улице Линэзера, служат около 110 земессаргов и профессиональных военнослужащих.