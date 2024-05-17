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Министр иностранных дел Браже вступила в Земессардзе

rus.tvnet.lv/LETA
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Байба Браже в Земессардзе
Байба Браже в Земессардзе Фото: Baiba Braže/Twitter

Министр иностранных дел Байба Браже вступила в ряды Земессардзе. Об этом она сообщила в Twitter.

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"Особый день. Пополнение в 13-м пехотном батальоне Земессардзе, принесена присяга", - написала министр под фотографией, на которой она и еще семь женщин видны в форме Земессардзе.

Ранее в интервью СМИ Браже рассказала, что подала заявление о вступлении в ряды Земессардзе.

Согласно информации на сайте Земессардзе, в 13-м пехотном батальоне 1-й Рижской бригады, расположенной на улице Линэзера, служат около 110 земессаргов и профессиональных военнослужащих.

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