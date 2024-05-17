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Фото 3000 женщин! На Кипсале прошел 7-й форум вдохновения Līdere

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 17 мая, в Риге в выставочном центре "Кипсала" состоялось самое ожидаемое событие для женщин - форум Līdere. За ходом мероприятия можно было наблюдать на RUS TVNET!

17 мая в выставочном зале на Кипсале в седьмой раз прошел форум, посвященный каждой активной, открытой, ориентированной на рост и развитие женщине. С каждым годом форум LĪDERE становится масштабнее и полон сюрпризов. В этом году в нем приняли участие 3000 посетителей, которые в течение дня смогли насладиться фантастической атмосферой форума, сюрпризами и лекциями 14 вдохновляющих спикеров.

Программа

8:30 - Идеальный завтрак с шампанским и теплый прием на форуме

9:30 - "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ - ДОСТИГАЙ БОЛЬШЕГО!"

  • Байба Браже - "Женщина в безопасности - в безопасности все общество. О НАТО и всех нас"
  • Айвита Путниня - "Женщины с Венеры?"
  • Илзе Кюзуле-Скрастиня - "Тень или ветер?"
  • Лайла Станциофф - " Удивительные повороты жизни приводят вас к самому себе!"
  • Карлис Даневич - "Женщины - лидеры в моей жизни"

11:40 - легкий обед для хорошего настроения и энергии

12:50 - "ОТНОШЕНИЯ. СЕМЬЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

  • Марта Мария Спроге - "Мой женский путь"
  • Юрис Жагарс - "Трудности мужчины расшифровать женщину"
  • Ирина Сенникова - "Равноправное партнерство и смена ролей"
  • Дина Цепле - "Кому принадлежит твоя сексуальность?"
  • Иварс Юшкевицс - "Настоящий мужчина?!"

14:40 - закуски, кофе, перерыв

15:50 - "ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ – МЕЧТАЙТЕ СМЕЛЕЕ"

  • Уна Улме - "Вкус жизни"
  • Кристине Гарклава - "Солидарность"
  • Астрид Тиране - "Правда жизни"
  • Лектор-сюрприз

18:00 - закрытие форума. Беседы, напитки и новые знакомства. Бокал шампанского, закуски, прекрасная музыка и идеальная компания.

Галерея: Форум LĪDERE-2024

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