Опубликованные Центральным статистическим управлением данные о том, что численность населения Латвии на 1 апреля 2024 года составила 1,863 млн человек, что на 22,5 тыс. меньше, чем 1 апреля 2023 года, уже не вызывают удивления, и нет ни малейшего проблеска надежды на то, что страна перестанет пустеть, сообщает газета Diena.
За первые три месяца этого года было зарегистрировано 3154 новорожденных, а умер 7371 человек. Рождаемость в Латвии на 54% ниже смертности, а это означает, что в долгосрочной перспективе в стране останется еще меньше людей.
Возникает вопрос: кто будет производить товары, оказывать услуги и платить налоги в бюджет, из которого финансируется здравоохранение, образование, инфраструктура, безопасность и другие важные вещи?
У работодателей не будет работников, а это означает высокий риск того, что бизнес будет реализовывать инвестиционные проекты в других странах.
В общей сложности с 1990 года Латвия "потеряла" 785 132 человека, что составляет 30,43% численности населения в год восстановления независимости.
Латвийские города за эти годы лишились 533 118 человек, и львиная доля приходится на крупные города (Рига, Даугавпилс, Лиепая, Елгава, Валмиера, Резекне, Вентспилс, Екабпилс) - 479 639 человек.
Фактически несколько городов из городов национального значения рискуют превратиться в малые города. Значительное сокращение населения наблюдается в Риге: в 1990 году в столице проживало более 909 тыс. человек, а в 2023 году - уже только 609 тыс.
Когда-то Рига была единственным балтийским городом с населением, близким к миллиону, но за треть века она потеряла почти 300 тыс. жителей. Хотя в столицу приезжают жить и работать многие жители регионов, их приток не способен компенсировать тех, кто покидает столицу.
К сожалению, если ничего не изменится, Рига как крупнейший город Балтии останется лишь фактом истории.
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