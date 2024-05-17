За первые три месяца этого года было зарегистрировано 3154 новорожденных, а умер 7371 человек. Рождаемость в Латвии на 54% ниже смертности, а это означает, что в долгосрочной перспективе в стране останется еще меньше людей.

Возникает вопрос: кто будет производить товары, оказывать услуги и платить налоги в бюджет, из которого финансируется здравоохранение, образование, инфраструктура, безопасность и другие важные вещи?

У работодателей не будет работников, а это означает высокий риск того, что бизнес будет реализовывать инвестиционные проекты в других странах.

В общей сложности с 1990 года Латвия "потеряла" 785 132 человека, что составляет 30,43% численности населения в год восстановления независимости.

Латвийские города за эти годы лишились 533 118 человек, и львиная доля приходится на крупные города (Рига, Даугавпилс, Лиепая, Елгава, Валмиера, Резекне, Вентспилс, Екабпилс) - 479 639 человек.

Фактически несколько городов из городов национального значения рискуют превратиться в малые города. Значительное сокращение населения наблюдается в Риге: в 1990 году в столице проживало более 909 тыс. человек, а в 2023 году - уже только 609 тыс.

Когда-то Рига была единственным балтийским городом с населением, близким к миллиону, но за треть века она потеряла почти 300 тыс. жителей. Хотя в столицу приезжают жить и работать многие жители регионов, их приток не способен компенсировать тех, кто покидает столицу.

К сожалению, если ничего не изменится, Рига как крупнейший город Балтии останется лишь фактом истории.

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