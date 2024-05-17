"Школа - это тюрьма". Мать двух девочек объяснила, почему забрала детей из учебного заведения

"Дети сидят в школе по восемь часов в день, и им не разрешают разговаривать с человеком, сидящим рядом с ними. Им велят поднимать руки. Им не разрешают ходить в туалет. Солнечный свет они получают только один час в день". Это лишь некоторые из причин, по которым Кассиан Кларк решила перевести детей на домашнее обучение.

Воспоминания, которые создаются в ходе совместной деятельности, и то, чему девочки учатся дома и повсюду, более ценны, чем то, что они учат в школе, что, по словам матери, никогда не пригодится в дальнейшем. Она говорит, что у нее нет и высшего образования, но это не помешало ей создать успешный бьюти-бизнес. Пусть девочки учатся на этом!

Конечно, чтение, письмо и хорошие социальные навыки важны, - говорит Кассиан Кларк. - Но это не значит, что нужно проводить так много времени в школе. "Я думаю, что научить ребенка садиться в самолет и путешествовать по миру важнее, чем сажать ребенка на школьную скамью", - говорит Кассиан Кларк.

Правда, так просто забрать детей из школы в Англии невозможно. Мать девочек добавляет, что сейчас судится за право давать девочкам домашнее образование. Кажется, на процесс обучения будет выделено не так много времени. Преподаватели домашнего обучения приходят только один раз в неделю. В остальные дни девочки большую часть времени проводят с мамой, вместе готовят, поют, танцуют и снимают видеоролики в TikTok.

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