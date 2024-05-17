С 18 мая в Музее моды откроется долгожданная выставка "Вивьен Вествуд: Личная коллекция одежды и аксессуаров"*, созданная в сотрудничестве с частным коллекционером Ли Прайсом из Великобритании. Одежда и аксессуары, созданные выдающимся британским дизайнером, будут представлены в Латвии впервые, поэтому выставка особенно интересна, к тому же ее лейтмотив - слова самой Вествуд: "Жизнь становится намного лучше, когда носишь впечатляющую одежду!". Ваша жизнь становится интереснее, и вы встречаете более ярких личностей. И я не имею в виду, что впечатляющая - это значит дорогая, но визуально вау - такая, какую создала королева панка Вествуд.

Вивьен Вествуд (1941-2022) всегда была бунтаркой - и в то же время она стала классиком британской моды: создательницей панк-эстетики, британского стиля, особенно тартана и твида, певицей, обновительницей корсетов в моде, политике и активистом по защите климата...

Вествуд также всю жизнь была немного ребенком. Она все время задавала вопросы, никогда ничего не принимала как готовую истину - всегда спрашивала: почему вырез должен быть симметричным, почему рукава пальто должны быть одинаковой длины... Ей всегда хотелось проверить, можно ли сделать по-другому! И это хорошо видно на выставке, которую мы, TVNET+, имели возможность осмотреть перед открытием.