Просят пожертвовать на лечение хирурга Тукумской больницы Валерия Баландина

Врачи считают, что эта терапия может дать положительные результаты и открыть путь к дальнейшим этапам лечения. Сейчас Валерий консультируется с клиниками о возможности проведения лечения передовыми методами лучевой терапии и абляции, что может стать следующими шагами в борьбе с болезнью.

Лечение Lumykras в Польше обходится в 17 000 злотых в месяц (около 4 тыс. евро), в то время как в Латвии цена составляет 10 000 евро. Помимо этого, стоимость лучевой терапии составляет около 10 000 евро за цикл. До сих пор с участием близких удалось покрыть все расходы на некомпенсируемое лечение, обследования, консультации, медикаменты и пищевые добавки. Однако из-за растущих расходов и продолжительности лечения Валерий и его сообщники вынуждены просить помощи у всех, кто может помочь в этой неравной борьбе. Все пожертвованные средства пойдут на расходы на лечение (медикаменты, радиотерапия, иммунотерапия, операция и т.п.).