Тукумская больница призывает жертвовать на лечение своего коллеги. Еще недавно хирург Тукумской больницы Валерий Баландин со своей возлюбленной жили обычной жизнью тридцатилетних: работа, дома, путешествия, планы на будущее. Все изменилось в июне 2023 года, когда Валерий решил пройти плановую проверку здоровья. После серии обследований выяснилось, что у него рак поджелудочной железы с метастазами в печени.
Просят пожертвовать на лечение хирурга Тукумской больницы Валерия Баландина
С тех пор жизнь Валерия изменилась полностью. Теперь его дни подчиняются сеансам химиотерапии и поиску помощи у врачей и специалистов по всему миру. К сожалению, в Латвии возможности лечения очень ограничены.
Несмотря на потерю более 30 килограммов веса и многочисленные побочные эффекты от химиотерапии, сдаваться Валерий не собирается. Параллельно курсам химиотерапии он продолжает работать. Жизненная миссия Валерия - помогать другим.
В начале года появилась надежда: известный хирург из клиники в Португалии, специализирующийся на сложных случаях рака поджелудочной железы, предложил сделать операцию. Стоимость операции составляет около 58 000 евро. К сожалению, рак стал устойчивым к предыдущей химиотерапии, что привело к локальному прогрессированию заболевания. Операция была отложена, врачи рекомендовали сменить химиотерапию. Новая терапия на некоторое время остановила развитие болезни, а в последние два месяца маркеры опухоли снова начинают расти, что указывает на то, что и эта терапия уже не работает.
Онкологи в Польше и Германии рекомендовали опытную целенаправленную терапию препаратом Lumykras, учитывая, что у Валерия редкая мутация KRAS G12C (она встречается только у 1-2% пациентов с раком поджелудочной железы).
Врачи считают, что эта терапия может дать положительные результаты и открыть путь к дальнейшим этапам лечения. Сейчас Валерий консультируется с клиниками о возможности проведения лечения передовыми методами лучевой терапии и абляции, что может стать следующими шагами в борьбе с болезнью.
Лечение Lumykras в Польше обходится в 17 000 злотых в месяц (около 4 тыс. евро), в то время как в Латвии цена составляет 10 000 евро. Помимо этого, стоимость лучевой терапии составляет около 10 000 евро за цикл. До сих пор с участием близких удалось покрыть все расходы на некомпенсируемое лечение, обследования, консультации, медикаменты и пищевые добавки. Однако из-за растущих расходов и продолжительности лечения Валерий и его сообщники вынуждены просить помощи у всех, кто может помочь в этой неравной борьбе. Все пожертвованные средства пойдут на расходы на лечение (медикаменты, радиотерапия, иммунотерапия, операция и т.п.).
Пожертвования на лечение Валерия Баландина можно сделать на его банковский счет:
Valerijs Balandins LV07HABA0551015856578.
При перечислении просьба указать: пожертвование (ziedojums).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!