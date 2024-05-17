Минобороны: солдат, погибший в аварии был профессиональным военным

В четверг, 16 мая, в дорожно-транспортном происшествии во время учений погиб профессиональный военный, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
Более подробная информация об обстоятельствах и месте происшествия до сих пор не обнародована.
В вооруженных силах агентству LETA подтвердили, что несчастный случай произошел на месте проведения учений.
По приказу командующего НВС учения были приостановлены.
В НВС начато специальное расследование несчастного случая и служебное расследование.
НВС выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам по службе погибшего солдата. Семья военнослужащего проинформирована о случившемся. НВС оказывают всю необходимую поддержку семье погибшего, включая психологическую.
Министр обороны Андрис Спрудс выразил соболезнования семье погибшего солдата.
Из архива LETA следует, что трагические аварии в армии случались и раньше. В августе 2008 года в Адажи автомобиль с военнослужащими попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал с базы Адажи к полигону. Он вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии пострадали десять солдат, двое из которых позже скончались.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!