Минобороны: солдат, погибший в аварии был профессиональным военным

Более подробная информация об обстоятельствах и месте происшествия до сих пор не обнародована.

Из архива LETA следует, что трагические аварии в армии случались и раньше. В августе 2008 года в Адажи автомобиль с военнослужащими попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал с базы Адажи к полигону. Он вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии пострадали десять солдат, двое из которых позже скончались.