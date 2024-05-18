Лембергс обжаловал неблагоприятное решение Рижского окружного суда

Бывший мэр Вентспилса, нынешний депутат Вентспилсской думы Айвар Лембергс обжаловал решение Рижского окружного суда, которым он был приговорен к четырем годам тюрьмы и конфискации имущества, сообщает агентство LETA.
В связи с прошлогодним решением Рижского окружного суда получен кассационный протест прокурора и в целом 15 кассационных жалоб, в том числе от одного обвиняемого, пяти защитников, одного пострадавшего и пяти представителей владельцев затронутого имущества.
Как уже сообщалось, Рижский окружной суд как апелляционная инстанция признал Лембергса виновным в коррупционных преступлениях по ряду эпизодов, однако снизил тюремный срок на год.
Суд приговорил его к четырем годам тюрьмы и конфискации имущества. В приговоре к тюремному заключению апелляционный суд, как и первая инстанция, постановил засчитать Лембергсу время содержания под стражей и время, проведенное под домашним арестом.
Суд учел проведенное в заключении время с 14 марта 2007 года по 10 июля 2007 года и с 22 февраля 2021 года по 25 февраля 2022 года, а также время пребывания под домашним арестом с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года. Это означает, что Лембергс провел в тюрьме и под домашним арестом в общей сложности около 700 дней.
Если такое решение вступит в силу, Лембергсу придется провести за решеткой примерно половину срока, однако у него будет возможность претендовать на условно-досрочное освобождение.
По части обвинений Лембергс был оправдан.
Суд решил снизить срок и сыну Лембергса Андрийсу, приговорив его к одному году и 11 месяцам за решеткой. Кроме того, суд приговорил его к конфискации имущества.
К меньшему, чем в первой инстанции, сроку приговорен и бывший бизнес-партнер Лембергса Ансис Сормулис, в частности, его приговорили к лишению свободы на год и девять месяцев. Ему зачли в этот срок примерно месяц за решеткой в 2007 году. Сормулис также приговорен к конфискации имущества.
На решение апелляционной инстанции по-прежнему можно будет подать кассационную жалобу или протест в Верховный суд (ВС). В этом случае организуется заседание сенаторов, на котором решается, возбуждать ли вообще кассационное производство.
Прокурор также уже пообещал подать кассационный протест, так как считает вынесенный Лембергсу приговор неадекватно малым.
Рижский окружной суд как первая инстанция приступил к рассмотрению этого дела еще в 2009 году.
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