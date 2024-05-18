Лембергс обжаловал неблагоприятное решение Рижского окружного суда

В связи с прошлогодним решением Рижского окружного суда получен кассационный протест прокурора и в целом 15 кассационных жалоб, в том числе от одного обвиняемого, пяти защитников, одного пострадавшего и пяти представителей владельцев затронутого имущества.

Как уже сообщалось, Рижский окружной суд как апелляционная инстанция признал Лембергса виновным в коррупционных преступлениях по ряду эпизодов, однако снизил тюремный срок на год.

Суд приговорил его к четырем годам тюрьмы и конфискации имущества. В приговоре к тюремному заключению апелляционный суд, как и первая инстанция, постановил засчитать Лембергсу время содержания под стражей и время, проведенное под домашним арестом.

Суд учел проведенное в заключении время с 14 марта 2007 года по 10 июля 2007 года и с 22 февраля 2021 года по 25 февраля 2022 года, а также время пребывания под домашним арестом с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года. Это означает, что Лембергс провел в тюрьме и под домашним арестом в общей сложности около 700 дней.