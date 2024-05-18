Кучинискис: над экономикой надо работать, чтобы нельзя было заявить, что денег нет

"Мы хотели бы, чтобы дроны, которые отправляются Украине, не приходилось искать где-то по окраинам, говоря в том числе о деталях из Китая. У нас сильная индустрия. Полгода мы говорим о создании платформы для вовлечения предпринимателей, но все это происходит так медленно, и главная причина в том, что не задействованы люди", - заявил Кучинскис, добавив, что в ходе дебатов перед выборами в Европарламент "Объединенный список" выдвинул идею страховых гарантий для тех, кто мог бы внести свой вклад в развитие оборонной промышленности.