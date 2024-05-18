Кучинискис: над экономикой надо работать, чтобы нельзя было заявить, что денег нет

Внутреннюю, внешнюю и экономическую безопасность нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, заявил в субботу на съезде Латвийского объединения регионов (ЛОР) представитель "Лиепайской партии", депутат Сейма Марис Кучинскис ("Объединенный список").
Говоря о безопасности Латвии и ее населения, Кучинскис отметил, что нельзя смотреть только на наличие сильной армии, не интересуясь остальным, должна быть сильной и экономика.
Кроме того, необходимо думать об общей безопасности региона, поскольку Латвия не единственная, кто сталкивается с вызовами, отметил Кучинскис, напомнив, что Россия и Беларусь пытаются перебрасывать через государственную границу нелегальных мигрантов. Латвия не должна быть самым уязвимым звеном цепи, на всех уровнях должно быть сотрудничество и с Финляндией, и с Эстонией и Литвой, и с Польшей, подчеркнул Кучинскис.
По его словам, опыт Украины показывает, что военнослужащие не единственные, кто противостоит вторжению, поэтому необходимы обученные и сильные пограничники, пожарные, полицейские и службы внутренней безопасности.
"Приближается время формирования госбюджета на следующий год. Подозреваю, что [пограничники, пожарные, полицейские и сотрудники служб внутренней безопасности] снова будут обделены и получат какие-то крохи. Обязательно получим ответ, что […] денег нет", - сказал представитель "Лиепайской партии".
Он отметил, что экономика - это то, что в итоге генерирует деньги, поэтому над ее развитием нужно работать, чтобы нельзя было заявить, что денег нет.
Говоря о военной индустрии, Кучинскис подчеркнул, что продукт должен быть произведен на месте.
"Мы хотели бы, чтобы дроны, которые отправляются Украине, не приходилось искать где-то по окраинам, говоря в том числе о деталях из Китая. У нас сильная индустрия. Полгода мы говорим о создании платформы для вовлечения предпринимателей, но все это происходит так медленно, и главная причина в том, что не задействованы люди", - заявил Кучинскис, добавив, что в ходе дебатов перед выборами в Европарламент "Объединенный список" выдвинул идею страховых гарантий для тех, кто мог бы внести свой вклад в развитие оборонной промышленности.
Как сообщалось, в субботу проходит пятый съезд ЛОР, на котором обсуждаются предложения по укреплению военной, экономической и гражданской безопасности Латвии.
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