Фото В одном из парков Литвы обнаружили 600-летнюю корону. Это не единственная находка

В ходе раскопок в парке в 2008 году были обнаружены десятки средневековых могил и сокровищ, сообщил музей. Фактическая площадь захоронений до сих пор неизвестна.

В ходе недавних раскопок археологи обнаружили еще несколько 600-летних захоронений, сообщили в музее. Могилы были построены в XIII или XIV веке.

В одной из могил похоронена женщина средних лет. Археологи говорят, что захоронение было наполнено различными сокровищами. На рентгене видно, что тело женщины было украшено драгоценностями 600-летней давности. На ее голове корона из намотанной латуни, а на шее ожерелье из ракушек, бус и металлических крючков. Руки украшены браслетами и кольцами, сообщили в музее.

Женщина, скорее всего, была похоронена на территории поселения. Рядом с ней положили два ключа и керамический горшок, а у ног оставили колокольчик, рассказали археологи.

По данным музея, вторая 600-летняя гробница содержала не так много артефактов.

Археологи извлекли находки из могил и проанализировали их в лаборатории. Позже их отреставрируют и передадут в музей.

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