WSJ: Украина просит у США разрешения бить американским оружием по целям в РФ

Украинская сторона также просит помощи в выявлении целей на территории России. "Они просили помощи для нападения на Россию. Речь шла не только о системах вооружения, но и о дополнительной помощи в нанесении ударов по российским вооруженным силам", - пояснил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Чарльз Браун.

Если США удовлетворит просьбу Украины, это станет сигналом о серьезном изменении политики администрации США, которая стремится снизить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, одновременно поддерживая Киев, отмечает издание.

По словам источника в Белом доме, руководство США не поддерживает инициативы украинской стороны. "Мы не поощряем и не допускаем ударов по территории России", - сказал он, отметив, что это "давняя политика США".