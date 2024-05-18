WSJ: Украина просит у США разрешения бить американским оружием по целям в РФ

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой разрешить использование американского оружия для ударов по российской территории, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне. Запрос был подан в тот момент, когда российские войска начали наступление в Харьковской области, где Москве удалось реализовать самую успешную операцию по захвату новых территорий за последние полтора года. Запрос Киева, сделанный на прошлой неделе, сейчас находится на рассмотрении.
Украинская сторона также просит помощи в выявлении целей на территории России. "Они просили помощи для нападения на Россию. Речь шла не только о системах вооружения, но и о дополнительной помощи в нанесении ударов по российским вооруженным силам", - пояснил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Чарльз Браун.
Если США удовлетворит просьбу Украины, это станет сигналом о серьезном изменении политики администрации США, которая стремится снизить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, одновременно поддерживая Киев, отмечает издание.
По словам источника в Белом доме, руководство США не поддерживает инициативы украинской стороны. "Мы не поощряем и не допускаем ударов по территории России", - сказал он, отметив, что это "давняя политика США".
24 апреля Байден подписал указ о предоставлении Украине военной помощи на сумму 61 миллиард долларов. В то же время стало известно, что Вашингтон тайно снабжал Киев ракетами большой дальности ATACMS. По данным Bloomberg, источники в Белом доме сообщили, что ракеты были включены в пакет помощи на сумму 300 миллионов долларов, одобренный еще 12 марта, поскольку Россия все чаще атакует критически важную инфраструктуру Украины.
В ночь на 30 апреля ВСУ атаковали оккупированный РФ Крым с использованием системы ATACMS. Пострадали Симферополь и Джанкой, временно было заблокировано движение по Крымскому мосту. После этого ВСУ удалось успешно нанести удар сразу по трем базам ПВО на полуострове, ранив как минимум пятерых российских военных.
США не возражают против ракетных ударов по Крыму, потому что это территория Украины; Белый дом также не выступает против использования ракет против российских объектов в других оккупированных регионах Украины.
Во время визита в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что США не поддерживают удары американским оружием по территории России. "Мы не допускаем возможности ударов за пределами Украины", - сказал он. При этом дипломат заявил, что Вашингтон позволяет Киеву самостоятельно принимать решения о том, как вести военные действия.
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