20% латвийцев все еще не знают, за кого голосовать на выборах в ЕП

Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром SKDS в мае по заказу Латвийского телевидения (LTV), по сравнению с опросом, проведенным SKDS в апреле по заказу портала Delfi.

Рейтинг НО с марта снизился на 1,7%

О готовности голосовать на выборах в ЕП за НО в начале мая заявили 11% избирателей, в апреле партию поддержали 11,9%, а в марте - 12,7%.

Второе место сохраняет за собой НЕ, которое в мае получило поддержку 8,1% избирателей, а в апреле она упала до 7,5% по сравнению с 8,7% в марте.

У "Согласия" - падение с начала года

На третьем месте в мае оказалось "Согласие" с поддержкой 7,1%, что примерно столько же, сколько в апреле (6,9%), но все же меньше, чем в марте (8,9%) и феврале (9,3%).

В мае практически одинаковый результат показали "Прогрессивные", ЛПМ и ОС, получив соответственно 5,9%, 5,8% и 5,7%. Поддержка "Прогрессивных" при этом снизилась на 0,7 процентных пункта по сравнению с апрелем, а ЛПМ и "Для развития Латвии" - выросла на 0,9 и 1,4 процентных пункта соответственно.