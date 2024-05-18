20% латвийцев все еще не знают, за кого голосовать на выборах в ЕП

В мае Национальное объединение (НО) сохранил лидирующие позиции в партийном рейтинге перед выборами в Европейский Парламент (ЕП), однако число сторонников НО и "Прогрессивных" несколько снизилось, а поддержка "Нового Единства" (НЕ), "Латвия на первом месте" (ЛПМ), "Объединенный список" (ОС) и "Для развития Латвии" немного повысилась.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром SKDS в мае по заказу Латвийского телевидения (LTV), по сравнению с опросом, проведенным SKDS в апреле по заказу портала Delfi.
Рейтинг НО с марта снизился на 1,7%
О готовности голосовать на выборах в ЕП за НО в начале мая заявили 11% избирателей, в апреле партию поддержали 11,9%, а в марте - 12,7%.
Второе место сохраняет за собой НЕ, которое в мае получило поддержку 8,1% избирателей, а в апреле она упала до 7,5% по сравнению с 8,7% в марте.
У "Согласия" - падение с начала года
На третьем месте в мае оказалось "Согласие" с поддержкой 7,1%, что примерно столько же, сколько в апреле (6,9%), но все же меньше, чем в марте (8,9%) и феврале (9,3%).
В мае практически одинаковый результат показали "Прогрессивные", ЛПМ и ОС, получив соответственно 5,9%, 5,8% и 5,7%. Поддержка "Прогрессивных" при этом снизилась на 0,7 процентных пункта по сравнению с апрелем, а ЛПМ и "Для развития Латвии" - выросла на 0,9 и 1,4 процентных пункта соответственно.
Рейтинг партии "Стабильности!" в мае составил 3,8% по сравнению с 3,7% в апреле. СЗК поддерживают 2,9% против 2,5% в апреле, а "Суверенную власть" (СВ) - 2,8% против 2,6%.
1,7% избирателей были готовы проголосовать и за Новую консервативную партию (НКП), и за Центристскую партию (ЦП), за "Объединение Младолатыши" - 1,3%, за "Движение за!" - 0,8%, за «Народную власть» (ТВС) - 0,8%, за "Силу народной власти" - 0,8%, а за партию "Народ. Земля. Государство" - 0,4%.
В мае почти пятая часть, или 19,2% респондентов, затруднились сказать, за кого они будут голосовать на выборах в ЕП, а 17,2% признались, что не будут участвовать в выборах.
Эти данные также были пересчитаны с учетом того, сколько сторонников каждой партии готовы участвовать в выборах, и тогда 5%-ный барьер преодолеют восемь партий - НО, НЕ, "Прогресивные", "Согласие", ЛПМ, ОС, "Для развития Латвии" и "Стабильности!", которые разделили бы девять латвийских мандатов.
Опрос проходил с 10 по 15 мая, в нем приняли участие 1505 граждан Латвии.
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