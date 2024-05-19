Россия арестовала активы трех европейских банков

Иски к банкам были поданы в августе прошлого года "Газпромом" и дочерней компанией "РусГазДобычи" - "Русхимальянс". В 2021 году "Русхимальянс" заказал немецкой компании Linde проектирование и строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit и еще два банка выступили гарантами по сделке.

"Русхимальянс" перечислил Linde аванс, но немецкая компания прекратила работы в 2022 году на фоне вторжения России в Украину и последующих санкций.

Банки также не смогли выполнить свои гарантийные обязательства из-за ограничений, введенных в отношении России. Впоследствии "Русхимальянс" обратился в суд.

В конце 2022 года суд удовлетворил иск "Русхимальянса" и наложил арест на российские активы Linde на сумму 35 миллиардов рублей. В феврале этого года суд взыскал с немецкой компании 143 миллиарда рублей в пользу "дочки" "Газпрома". В марте "Русхимальянс" подал новый иск к Linde на 105,5 миллиарда рублей.

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