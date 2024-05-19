Россия арестовала активы трех европейских банков

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы трех европейских банков на сумму около 800 млн евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на судебные документы. По данным издания, было арестовано более 238 млн евро Deutsche Bank, 94 млн евро Commerzbank и более 462 млн евро UniCredit Bank.
Иски к банкам были поданы в августе прошлого года "Газпромом" и дочерней компанией "РусГазДобычи" - "Русхимальянс". В 2021 году "Русхимальянс" заказал немецкой компании Linde проектирование и строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit и еще два банка выступили гарантами по сделке.
"Русхимальянс" перечислил Linde аванс, но немецкая компания прекратила работы в 2022 году на фоне вторжения России в Украину и последующих санкций.
Банки также не смогли выполнить свои гарантийные обязательства из-за ограничений, введенных в отношении России. Впоследствии "Русхимальянс" обратился в суд.
В конце 2022 года суд удовлетворил иск "Русхимальянса" и наложил арест на российские активы Linde на сумму 35 миллиардов рублей. В феврале этого года суд взыскал с немецкой компании 143 миллиарда рублей в пользу "дочки" "Газпрома". В марте "Русхимальянс" подал новый иск к Linde на 105,5 миллиарда рублей.
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