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В субботу в ДТП пострадали 26 человек, один погиб; поймано 19 пьяных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
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Пьяный за рулем. Иллюстративное фото
Пьяный за рулем. Иллюстративное фото Фото: Paul Biryukov/Shutterstock

В субботу в Латвии зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один и пострадали 26 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Среди пострадавших три велосипедиста и один водитель самоката.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера было оформлено 535 административных протоколов, и почти каждый второй связан с превышением установленной скорости движения.

За управление транспортным средством под воздействием алкоголя наказание получили 19 водителей, 17 из которых находились в состоянии настолько сильного опьянения, что были привлечены к уголовной ответственности.

У троих водителей транспортные средства конфискованы, а 14 должны будут выплатить штраф в размере стоимости использованного транспортного средства.

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