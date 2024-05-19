В субботу в ДТП пострадали 26 человек, один погиб; поймано 19 пьяных водителей

Среди пострадавших три велосипедиста и один водитель самоката.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера было оформлено 535 административных протоколов, и почти каждый второй связан с превышением установленной скорости движения.

За управление транспортным средством под воздействием алкоголя наказание получили 19 водителей, 17 из которых находились в состоянии настолько сильного опьянения, что были привлечены к уголовной ответственности.

У троих водителей транспортные средства конфискованы, а 14 должны будут выплатить штраф в размере стоимости использованного транспортного средства.

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