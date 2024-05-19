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Фото Досуг в эстонских тюрьмах: чем заключенным можно заниматься в свободное время

София Солдатенко rus.postimees.ee
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Заключенные могут посещать различные кружки рукоделия. На фото: результаты участия в одном из таких кружков.
Заключенные могут посещать различные кружки рукоделия. На фото: результаты участия в одном из таких кружков. Фото: Vanglateenistus

Заключенные в эстонских тюрьмах не только работают, учатся и участвуют в различных социальных программах, но также могут заниматься хобби. Rus.Postimees решил узнать, какие виды досуга доступны для отбывающих срок за решеткой.

Советник службы повторной социализации отдела тюрем Министерства юстиции Мариэль Мяннисте рассказала, что целью любой работы с заключенными является повторная социализация.

"В большей или меньшей степени этим занимается весь персонал тюрьмы и службы пробации. Значительную часть повседневной жизни заключенного занимает такая деятельность как учеба, работа, участие в социальных программах, а также хобби", - говорит она.

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