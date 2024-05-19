В июне в Риге пройдут мероприятия Балтийского прайда

Baltic pride начнется с открытия Дома прайда 6 июня и продлится до 15 июня, когда планируется шествие за равноправие UNTIL We are all EQUAL ("Пока мы все не станем равны").

Шествие проводят активисты ЛГБТ и объединение их сторонников Mozaīka.

Как отметил Залитис, шествие планируется по тому же маршруту, по которому оно проходило в прошлом году во время Рижского прайда.

Как свидетельствует информация в архиве агентства LETA, в прошлом году шествие началось в Верманском саду, и его участники прошли по ул. Элизабетес, ул. Бривибас, ул. Бруниниеку, ул. Тербатас и затем вернулись в Верманский парк.

Как сообщили в Рижской думе, организаторы мероприятия подали заявку на согласование шествия и она рассматривается.

Информация о мероприятиях прайда доступна на сайте balticpride.org.

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