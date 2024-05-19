Видео Вертолет президента Ирана совершил аварийную посадку на границе с Азербайджаном

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил "жесткую посадку" вблизи города Джульфа на границе с Азербайджаном, сообщает Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение.
По данным AP, спасатели пытаются добраться до места происшествия.
Операцию осложняют погодные условия - дождь и сильный ветер.
Вместе с президентом Ирана в вертолете находился также министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.
IRNA has released footage of rescue workers trying to locate the helicopter carrying Iran's president after it suffered an accidenthttps://t.co/rNoiPcHO5P pic.twitter.com/tpxJrIhxEb— Faytuks News (@Faytuks) May 19, 2024
Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что в колонне было три вертолета, два из которых благополучно прибыли к месту назначения.
Раиси путешествовал по иранской провинции Восточный Азербайджан. Государственное телевидение сообщило, что авария произошла недалеко от города Джульфа на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах к северо-западу от иранской столицы Тегерана.
Раиси прибыл в Азербайджан рано утром в воскресенье, чтобы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открыть плотину. Это третья плотина, построенная двумя странами на реке Ара.
Иран имеет большое количество вертолетов, но международные санкции затрудняют закупку запасных частей для них. Большая часть авиапарка военной авиации страны возникла еще до Исламской революции 1979 года.
63-летний Раиси - сторонник жесткой линии, ранее возглавлявший судебную систему страны. Его считают протеже верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, и некоторые аналитики предполагают, что он может заменить 85-летнего лидера после его смерти или отставки.
Раиси победил на президентских выборах в Иране 2021 года, выборах с самой низкой явкой в истории Исламской Республики. США ввели санкции против Раиси, в том числе за его участие в массовых казнях тысяч политических заключенных в 1988 году в конце ирано-иракской войны.
При Раиси Иран обогащает уран почти до уровня оружия и препятствует международным инспекциям ядерных технологий. Режим также вооружает Россию в ее войне против Украины и нанес массированный беспилотный и ракетный удар по Израилю в его войне против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Иран также продолжает вооружать своих доверенных лиц на Ближнем Востоке, таких как повстанцы-хуситы в Йемене и боевики "Хезболлы" в Ливане.
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