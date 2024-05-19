Видео Вертолет президента Ирана совершил аварийную посадку на границе с Азербайджаном

63-летний Раиси - сторонник жесткой линии, ранее возглавлявший судебную систему страны. Его считают протеже верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, и некоторые аналитики предполагают, что он может заменить 85-летнего лидера после его смерти или отставки.

Раиси победил на президентских выборах в Иране 2021 года, выборах с самой низкой явкой в истории Исламской Республики. США ввели санкции против Раиси, в том числе за его участие в массовых казнях тысяч политических заключенных в 1988 году в конце ирано-иракской войны.

При Раиси Иран обогащает уран почти до уровня оружия и препятствует международным инспекциям ядерных технологий. Режим также вооружает Россию в ее войне против Украины и нанес массированный беспилотный и ракетный удар по Израилю в его войне против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Иран также продолжает вооружать своих доверенных лиц на Ближнем Востоке, таких как повстанцы-хуситы в Йемене и боевики "Хезболлы" в Ливане.

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