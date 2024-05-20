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Вайкуле на Кипсале, Галкин на гастролях, а Бусулис в Эстонии

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем звезды делились в соцсетях на выходных.

Максим Галкин на гастролях в Чехии и Словакии

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