Вайкуле на Кипсале, Галкин на гастролях, а Бусулис в Эстонии

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем звезды делились в соцсетях на выходных.
Максим Галкин на гастролях в Чехии и Словакии
Вера Брежнева ярко провела выходные
У Катрины Гупало был концерт
Женя Мильковский на природе
Лайма Вайкуле на форуме Līdere
Элина Пакалне гуляла
Маркус Рива представил новую песню
Максим Бусел на работе в театре
София Стужук показала, как вернулась в форму
Амината снимала новый клип
Светлана Лобода танцевала
Неповторимая Рената Литвинова
Интарс Бусулис путешествовал с супругой
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