Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: новости не обнадеживают, но шансы есть

Весы

Энергия звезд и планет для Весов окажется не самой опасной с 20 по 26 мая по сравнению с другими знаками. Можно взять отпуск, а можно поработать как следует - выбор за Весами. Венера все еще помогает восстанавливать энергию, но вечно она сильной не будет. Из-за Юпитера в конце недели могут начаться небольшие проблемы со сном, так что желательно не нарушать принятый ранее свой режим дня.

Скорпион

Если Скорпионы уже давно испытывают желание прекратить разрушающие их отношения, которые себя изжили, то сейчас лучше не медлить. Это сложное и опасное время, но оно подходит для подобного обновления. Оно прекрасно подходит для принятия важных и судьбоносных решений в амурных делах, но не в финансовых. Меркурий не простит Скорпионам неоправданные траты.

Стрелец

Стрельцам важно не бояться поступать неправильно - лучше бояться не делать ничего совсем. Астрологи советуют взвешивать все "за" и "против", но не ставить все на паузу. Всё вокруг будет происходить абсолютно не случайно. Можно попробовать понять, почему именно происходят те или иные вещи, чтобы научиться пользоваться этим. Случайностей не будет, но абсолютной предсказуемости происходящего ждать тоже не стоит.

Козерог