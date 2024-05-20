Пытались попасть в подъезды: мужчины на авто из Латвии вызвали подозрение у эстонцев

Автомобиль с латвийскими номерами останавливается между панельными домами Мяннимяэ - крупнейшего жилого района в эстонском городе Вильянди, пишет Rus.Postimees. Из машины выходит мужчина, который подходит к входной двери ближайшего подъезда и пытается ее открыть. Дверь закрыта.
Перевод: София Солдатенко
Мужчина не сдается. Он пытается ввести код на домофоне. Когда один вариант не срабатывает, он пробует и второй, и третий. Дверь не поддается. Тогда мужчина берет телефон, через стекло двери фотографирует подъезд и отправляет фотографию куда-то.