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Пытались попасть в подъезды: мужчины на авто из Латвии вызвали подозрение у эстонцев

Марко Суурмяги
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Фото: Erakogu

Автомобиль с латвийскими номерами останавливается между панельными домами Мяннимяэ - крупнейшего жилого района в эстонском городе Вильянди, пишет Rus.Postimees. Из машины выходит мужчина, который подходит к входной двери ближайшего подъезда и пытается ее открыть. Дверь закрыта.

Перевод: София Солдатенко

Мужчина не сдается. Он пытается ввести код на домофоне. Когда один вариант не срабатывает, он пробует и второй, и третий. Дверь не поддается. Тогда мужчина берет телефон, через стекло двери фотографирует подъезд и отправляет фотографию куда-то.

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