Начинается ремонт Елгавского шоссе в направлении Риги

Во время ремонтных работ на дороге, ведущей в Ригу, введено ограничение скорости 70 километров в час (км/ч), а на месте ремонта - 50 км/ч.

В часы пик движение транспорта может замедляться, и водителям, въезжающим в Ригу по Елгавскому шоссе, следует планировать, что путь может занять более длительное время.

Всего сейчас строительные работы ведутся на 58 участках государственной дорожной сети, и автомобилисты должны учитывать ограничения движения при движении по этим участкам.

Прежде чем отправиться в путь, водителям предлагается ознакомиться с интерактивной картой на сайте LVC, где представлена ​​информация о действующих ограничениях движения на дорогах государственного значения.

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