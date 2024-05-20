Начинается ремонт Елгавского шоссе в направлении Риги

В понедельник, 20 мая, на участке Елгавского шоссе от Яунолайне до Риги начинаются работы по ремонту покрытия, поэтому водителям, едущим в сторону Риги, следует ожидать ограничения движения, сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).
Во время ремонтных работ на дороге, ведущей в Ригу, введено ограничение скорости 70 километров в час (км/ч), а на месте ремонта - 50 км/ч.
В часы пик движение транспорта может замедляться, и водителям, въезжающим в Ригу по Елгавскому шоссе, следует планировать, что путь может занять более длительное время.
Всего сейчас строительные работы ведутся на 58 участках государственной дорожной сети, и автомобилисты должны учитывать ограничения движения при движении по этим участкам.
Прежде чем отправиться в путь, водителям предлагается ознакомиться с интерактивной картой на сайте LVC, где представлена информация о действующих ограничениях движения на дорогах государственного значения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!