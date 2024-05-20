Pasažieru vilciens купил дизельный поезд в Эстонии

Предприятие Pasažieru vilciens приобрело в Эстонии подержанный дизельный поезд. Благодаря этому компания сможет увеличить количество рейсов. Об этом рассказал передаче Labrīt на Латвийском радио глава временного правления компании Райтис Нешпорс, собщает портал Rus.LSM.
Дополнительный рейс сможет появиться на неэлектрифицированных линиях, по которым курсируют дизельные поезда. Планируется, что дополнительные рейсы могут появиться на Лиепайском и Даугавпилсском направлении.
"Сейчас мы его обновляем и надеемся, что до начала зимнего сезона он начнет перевозить пассажиров", - сказал гость передачи.
Нешпорс отметил, что в этом году выросло число рейсов и перевезенных пассажиров.
"Соответственно, мы можем предположить, что введение новых электричек послужило дополнительным стимулом использовать железную дорогу - с тем комфортом, который сейчас обеспечивают новые поезда", - отметил Нешпорс.
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