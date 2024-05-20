Pasažieru vilciens купил дизельный поезд в Эстонии

Дополнительный рейс сможет появиться на неэлектрифицированных линиях, по которым курсируют дизельные поезда. Планируется, что дополнительные рейсы могут появиться на Лиепайском и Даугавпилсском направлении.

"Сейчас мы его обновляем и надеемся, что до начала зимнего сезона он начнет перевозить пассажиров", - сказал гость передачи.

Нешпорс отметил, что в этом году выросло число рейсов и перевезенных пассажиров.

"Соответственно, мы можем предположить, что введение новых электричек послужило дополнительным стимулом использовать железную дорогу - с тем комфортом, который сейчас обеспечивают новые поезда", - отметил Нешпорс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!