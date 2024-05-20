Страны НАТО уже работают с украинскими военными на поле боя, заявила премьер Эстонии

О количестве специалистов из стран НАТО, которые уже работают с военными в Украине, а также о том, чем конкретно они занимаются и есть ли среди них представители Эстонии, премьер Каллас не рассказала.

Дискуссия о возможной отправке солдат НАТО в Украину разгорелась в феврале 2024 года после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает отправки французских военных в Украину.

Тогда Кая Каллас говорила Postimees, что тема переброски западных войск в Украину не рассматривались в качестве лежащего на столе конкретного предложения, но сразу после этого премьер Эстонии поддержала идею Макрона о западных войсках в Украине.

Власти США с начала дискуссии последовательно заявляли, что не будут отправлять американских военных в Украину.

В марте Макрон дал понять, что ограничений или красных линий в вопросах поддержки Украины со стороны Франции больше нет. Тогда же глава МИД Польши заявил, что не против отправки войск НАТО в Украину.

В середине марта в МИД Финляндии заявили, что не стоит полностью отвергать идею об отправке войск в Украину.

В конце марта глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Эстония не планирует отправлять свои войска в Украину.