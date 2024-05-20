Вернулся с пустыми руками: Китай отказался подписывать газовый контракт Путина

Газовый проект "Сила Сибири - 2", мощность которого может составить 50 миллиардов кубометров газа в год, находится на стадии переговоров с 2015 года. С тех пор сдвинуть проект с места не удалось. Китай заинтересован в новом газопроводе, но не хочет за него платить.

Путин заявляет, что "у Москвы и Пекина до сих пор есть некоторые разногласия по поводу маршрута газопровода. Есть разные маршруты, и специалистам предстоит решить, как лучше поступить". Путин также предложил Китаю проложить рядом с газопроводом нефтепровод через Монголию.

Китай, однако, не желает вкладывать в проект "Сила Сибири - 2" ни одного юаня, предлагая России полностью покрыть затраты на проект стоимостью в несколько миллиардов долларов. Также Китай требует больших скидок на поставки российского газа из различных источников, сообщает The South China Morning Post.

"Пекин очень хорошо понимает, что он находится в положении, позволяющем ему диктовать свои правила, поскольку он пребывает в гораздо более сильной позиции, чем Россия", - сказал источник.

"Газпром" поставляет газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири - 1", открытому в 2019 году. Этот газ уже обходится Китаю почти вдвое дешевле, чем европейским странам. В этом году скидка для Китая увеличится до 46%.

Сделка с Китаем очень нужна "Газпрому", который потерял доступ к европейскому рынку, сократил экспорт газа до минимума 1985 года, а также зафиксировал падение добычи газа до 30-летнего минимума. По итогам прошлого года "Газпром" понес самые большие убытки за 25 лет - более шести миллиардов евро.

В прошлом году "Газпром" поставил в Китай 22 миллиарда кубометров газа, что компенсирует лишь восьмую часть прежнего экспорта в Европу, который на пике достигал 170-180 миллиардов кубометров в год.

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