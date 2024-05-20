Пьяный молодой водитель стал причиной смертельной аварии в Вентспилсе

В субботу, 18 мая, около 18:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Вентспилсе на улице Бангу произошло дорожно-транспортное происшествие.

Молодой человек управлял автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения 1,15 промилле. Он выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Женщина-пассажир погибла, а водитель и два других пассажира были доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 262(4) Уголовного закона - за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего.

Согласно Уголовному закону, такое уголовное преступление может наказываться лишением свободы на срок от трех до десяти лет и лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до десяти лет.

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