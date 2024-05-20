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После ракетного удара Украины по Севастополю затонул ракетный корабль "Циклон"

rus.tvnet.lv
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Ракетный корабль "Циклон"
Ракетный корабль "Циклон" Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter"/@KingDalmatia

В конце недели после удара украинских ракет ATACMS в Севастополе затонул российский малый ракетный корабль "Циклон".

Три ракеты ATACMS попали в причал в оккупированном Севастополе, где был пришвартован российский малый ракетный корабль "Циклон", сообщает российский Telegram-канал "Астра" со ссылкой на источники в экстренных службах аннексированного Крыма.

Источники подтвердили ранее озвученную на российских каналах информацию о нападении на судно "Циклон".

Как сообщает "Астра", в ночь на 19 мая на Севастополь было выпущено не менее 12 ракет ATACMS, три из которых задели причал, где находился малый ракетный корабль "Циклон". Судно затонуло. О пострадавших неизвестно.

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