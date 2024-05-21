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Видео Жители дома чудом спаслись от пожара

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VUGD. Иллюстративное фото.
VUGD. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste / LETA

В ночь на 18 мая спасатели примчались к зданию в городе Элея, где на втором этаже бушевало пламя. Пожарным удалось спасти женщину, сообщает программа Degpunktā.

Большинство жителей в это время спали. К счастью, некоторые соседи рано утром почувствовали запах дыма и поняли, что нужно действовать быстро, поэтому подняли тревогу.

Пламя охватило ванную комнату в квартире на втором этаже. Спасатели вызволили женщину из заполненной дымом квартиры и передали ее медикам.

Местные жители рассказали, что пострадавшая жила одна и работала учительницей в местной школе.

Причину пожара теперь будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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