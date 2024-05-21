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Генеральный секретарь НАТО награжден орденом Трех звезд

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: YVES HERMAN/REUTERS

10 апреля Орденский капитул Латвии принял решение наградить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга орденом Трех звезд, сказано в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Орден Столтенбергу вручен в соответствии со статьей 11 Закона о государственных наградах - за особые заслуги перед Латвийским государством.

Совсем недавно, 10 апреля, Орденский капитул принял решение наградить Крестом признания почетного консула Латвийской Республики в Румынии Иоана Донку за особые заслуги перед Латвией.

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