Генеральный секретарь НАТО награжден орденом Трех звезд

Орден Столтенбергу вручен в соответствии со статьей 11 Закона о государственных наградах - за особые заслуги перед Латвийским государством.

Совсем недавно, 10 апреля, Орденский капитул принял решение наградить Крестом признания почетного консула Латвийской Республики в Румынии Иоана Донку за особые заслуги перед Латвией.

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