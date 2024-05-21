В Даугавпилсе продолжает гореть "вечный огонь". Кто может его погасить?

Комплекс расположен в Дубровинском парке и включает в себя "вечный огонь". Он был погашен в 1991 году, а в 2019 году огонь загорелся на постоянной основе.

"Вечный огонь" на мемориале продолжает гореть до сих пор, хотя не ясно, кому принадлежит мемориал.

Представитель самоуправления Даугавпилса Наталья Иванова утверждает, что город не владеет этим объектом.

"Юридически право собственности на мемориал за нами не закреплено. Самоуправлению он не принадлежит. Мемориал находится на земле самоуправления, поэтому город приводит в порядок прилегающую территорию, как и весь остальной парк - косит траву, убирает листья, но сам мемориал находится под надзором Комитета братских кладбищ", - рассказала она.

В свою очередь, председатель правления Комитета братских кладбищ Арнис Аболтиньш рассказал, что они тоже не связаны с мемориалом в Дубровинском парке.