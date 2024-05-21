В Даугавпилсе продолжает гореть "вечный огонь". Кто может его погасить?

В 1984 году в Даугавпилсе открыли мемориал советским воинам, погибшим во Второй мировой войне. В 2019 году у мемориала зажгли "вечный огонь". Сейчас нет ясности, кто за него отвечает, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на передачу "Домская площадь" на Латвийском радио 4.
Комплекс расположен в Дубровинском парке и включает в себя "вечный огонь". Он был погашен в 1991 году, а в 2019 году огонь загорелся на постоянной основе.
"Вечный огонь" на мемориале продолжает гореть до сих пор, хотя не ясно, кому принадлежит мемориал.
Представитель самоуправления Даугавпилса Наталья Иванова утверждает, что город не владеет этим объектом.
"Юридически право собственности на мемориал за нами не закреплено. Самоуправлению он не принадлежит. Мемориал находится на земле самоуправления, поэтому город приводит в порядок прилегающую территорию, как и весь остальной парк - косит траву, убирает листья, но сам мемориал находится под надзором Комитета братских кладбищ", - рассказала она.
В свою очередь, председатель правления Комитета братских кладбищ Арнис Аболтиньш рассказал, что они тоже не связаны с мемориалом в Дубровинском парке.
"Мы никаких договоров об уборке и содержании не заключали. Они сами не знают, что происходит на их земле, на их собственности. Договор о подключении же с кем-то заключен. Мы никаких договоров по доставке газа, установке счетчиков не заключали", - говорит Аболтиньш.
Согласно информации, которая имеется в публичном доступе, за огнем следило отделение Русской общины Латвии в Даугавпилсе.
Программа поговорила с некоторыми активистам, которые заявили, что уже не связаны с Русской общиной.
Сообщается, что газ для огня поставляет компания Intergaz. Она не ответила на запрос Латвийского радио. Журналисты выяснили, что в 2019 году расходы на газ оценивались в 5000 евро в год.
Тогда деньги собрала Русская община через пожертвования, большую долю внесла лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок.
Кто же может погасить "вечный огонь"?
Комитет братских кладбищ уверен, что самоуправление. Дума отвечает, что они не имеют такого права, и ссылается на латвийско-российский межправительственный договор о сохранении памятников и захоронений.
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