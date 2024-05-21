Оператор мобильной связи проведет модернизацию сети в Риге, возможны перебои связи

Таким образом, в среду, 22 мая, в 2:00 в Риге и ее окрестностях могут наблюдаться нарушения в работе сети 2G, 3G, 4G, 5G длительностью до пяти минут.

Представители Bite Latvija отмечают, что, возможно, подключенные к сети устройства потребуется перезагрузить, если в случае перебоев устройство затем автоматически не подключится к сети.

Руководитель отдела радиосети Bite Latvija Александр Беляев объяснил, что работы по модернизации системы включают установку новейших версий программного обеспечения, что является обычной практикой как в телекоммуникационной отрасли, так и в обеспечении деятельности любой технологии.

Благодаря обновлениям будет повышена производительность сети, в том числе качество голосовой связи и передачи данных. Кроме того, внедрение новейших обновлений позволит повысить эффективность и снизить потребление электричества при использовании технологии 5G, обеспечив тем самым более экологичные технологии, пояснил Беляев.

Как сообщалось, в 2022 году Bite Latvija работала с оборотом в 149,824 млн евро, что на 11,3% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 1,1% и составила 22,252 млн евро. Финансовые показатели предприятия за 2023 год еще не обнародованы.

Bite Latvija зарегистрирована в 2005 году, ее основной капитал составляет 99 085 286 евро. Единственным владельцем Bite Latvija является литовская Bite Lietuva - предприятие международной компании по управлению активами Providence Equity Partners.

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