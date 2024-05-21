Служба госбезопасности проверит возможное очернение "Нового Единства"

29 апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило заявление "Нового Единства" о возможной скрытой предвыборной агитации против политической организации и ее очернении.

Бюро не констатировало признаков скрытой агитации, то есть предвыборной агитационной активности, за которую была бы получена оплата и оплачивающее которую лицо не было бы указано.

Учитывая, что упомянутые в заявлении "Нового Единства" сведения содержали указание на возможное публичное распространение не соответствующей действительности информации о политической организации с целью очернить и уменьшить ее популярность в период до выборов в Европарламент, KNAB переслал соответствующую информацию для оценки VDD в соответствии с институциональной подсудностью.

В VDD заверили, что служба проводит проверку в связи с указанной информацией, однако более подробную информацию не предоставили.

Как уже сообщалось, "Новое Единство" написало заявление в KNAB в то время, когда звучали утверждения о выплаченных в свое время в бюро "Единства", возможно, "зарплатах в конвертах". С такими утверждениями в марте публично выступил бывший сотрудник бюро "Единства" Нормунд Орлеанс. "Единство" его слова опровергло. В правоохранительных органах после этого был начат ряд проверок.

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